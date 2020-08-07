Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
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Как отмечается, ГП обратилась с иском в суд о взыскании с экс-чиновника и подконтрольных ему иностранных компаний денежных средств на сумму 32,5 млрд рублей.
Ранее Следственный комитет нашёл новые факты преступной деятельности Абызова. В частности, установлена его причастность к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу.
24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министру, обвиняемому в нескольких экономических преступлениях.
Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.