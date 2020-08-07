Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства деньги бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 32 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, ГП обратилась с иском в суд о взыскании с экс-чиновника и подконтрольных ему иностранных компаний денежных средств на сумму 32,5 млрд рублей.

Ранее Следственный комитет нашёл новые факты преступной деятельности Абызова. В частности, установлена его причастность к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу.

24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министру, обвиняемому в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.