В МВД разъяснили действие нового стандарта на автомобильные номера

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Вступивший в силу национальный стандарт на номера транспортных средств не предусматривает обязательную смену автомобильных номеров водителями, пояснили в МВД России.
В МВД разъяснили действие нового стандарта на автомобильные номера
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ) новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Там пояснили, что установка автомобильных номеров новых размеров и формы может потребоваться для водителей машин из Японии или США.

При этом номера новых размеров должны быть установлены лишь в задней части транспортного средства, а впереди сохраняются знаки стандартного размера.

С 4 августа в России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера.

В июне председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.

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