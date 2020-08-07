В МВД разъяснили действие нового стандарта на автомобильные номера

Вступивший в силу национальный стандарт на номера транспортных средств не предусматривает обязательную смену автомобильных номеров водителями, пояснили в МВД России.

«Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ) новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Там пояснили, что установка автомобильных номеров новых размеров и формы может потребоваться для водителей машин из Японии или США.

При этом номера новых размеров должны быть установлены лишь в задней части транспортного средства, а впереди сохраняются знаки стандартного размера.

С 4 августа в России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера.

В июне председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.