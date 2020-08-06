В Подмосковье пройдёт многопредметная олимпиада для старшеклассников
- © skynesher
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Дети смогут проверить знания по 22 общеобразовательным предметам.
«Это важное мероприятие. Главная цель — развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса и содействие профессиональной ориентации», — заявила Каклюгина.
Олимпиада по истории, обществознанию и праву состоится 25—27 августа в дистанционном формате.
Ранее газета «Известия» сообщала, что всероссийские проверочные работы, необходимые для контроля полученных во время дистанционного обучения знаний, должны пройти с 14 сентября по 12 октября.