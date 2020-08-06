В Подмосковье пройдёт многопредметная олимпиада для старшеклассников

Короткая ссылка
В Московской области пройдёт многопредметная олимпиада, участниками которой станут школьники с 8-го по 11-й класс.
В Подмосковье пройдёт многопредметная олимпиада для старшеклассников
  • © skynesher
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Дети смогут проверить знания по 22 общеобразовательным предметам.

«Это важное мероприятие. Главная цель — развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса и содействие профессиональной ориентации», — заявила Каклюгина.

Олимпиада по истории, обществознанию и праву состоится 25—27 августа в дистанционном формате.

Ранее газета «Известия» сообщала, что всероссийские проверочные работы, необходимые для контроля полученных во время дистанционного обучения знаний, должны пройти с 14 сентября по 12 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить