В Подмосковье пройдёт многопредметная олимпиада для старшеклассников

В Московской области пройдёт многопредметная олимпиада, участниками которой станут школьники с 8-го по 11-й класс.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Дети смогут проверить знания по 22 общеобразовательным предметам.

«Это важное мероприятие. Главная цель — развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса и содействие профессиональной ориентации», — заявила Каклюгина.

Олимпиада по истории, обществознанию и праву состоится 25—27 августа в дистанционном формате.

Ранее газета «Известия» сообщала, что всероссийские проверочные работы, необходимые для контроля полученных во время дистанционного обучения знаний, должны пройти с 14 сентября по 12 октября.