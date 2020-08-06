В ФАР дали рекомендации по покупке подержанных автомобилей

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Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов дал рекомендации по покупке подержанных автомобилей.
В ФАР дали рекомендации по покупке подержанных автомобилей
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что перед приобретением будущий владелец должен убедиться в том, что не возникнет проблем с регистрацией машины, что она не в залоге и не под арестом.

Технической частью проверки лучше заниматься не самостоятельно.

«Можно, конечно, проверить самостоятельно, но если сил и знаний не хватает, то проверку лучше сделать в сервисе. Либо прибегнуть к услугам «помощника покупателя», коих сейчас достаточно много», — сказал Едрышов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.

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