В ФАР дали рекомендации по покупке подержанных автомобилей

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов дал рекомендации по покупке подержанных автомобилей.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что перед приобретением будущий владелец должен убедиться в том, что не возникнет проблем с регистрацией машины, что она не в залоге и не под арестом.

Технической частью проверки лучше заниматься не самостоятельно.

«Можно, конечно, проверить самостоятельно, но если сил и знаний не хватает, то проверку лучше сделать в сервисе. Либо прибегнуть к услугам «помощника покупателя», коих сейчас достаточно много», — сказал Едрышов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.