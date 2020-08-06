В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Таврида»

У всех пострадавших в ДТП, которое произошло 31 июля на трассе «Таврида», прослеживается положительная динамика, рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

«В симферопольской больнице скорой помощи находятся четыре пациента. Три в состоянии средней степени тяжести, один — в стабильно тяжёлом. У всех отмечается положительная динамика. Состояние беременной, которую направили в перинатальный центр, врачи оценивают как средней степени тяжести», — сообщили РИА Новости Крым в Минздраве республики.

Одна из пострадавших в ДТП накануне была выписана из больницы.

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.