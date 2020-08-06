В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Таврида»

Короткая ссылка
У всех пострадавших в ДТП, которое произошло 31 июля на трассе «Таврида», прослеживается положительная динамика, рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Крым.
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Таврида»
  • © ГУМЧС России по Республике Крым

«В симферопольской больнице скорой помощи находятся четыре пациента. Три в состоянии средней степени тяжести, один — в стабильно тяжёлом. У всех отмечается положительная динамика. Состояние беременной, которую направили в перинатальный центр, врачи оценивают как средней степени тяжести», — сообщили РИА Новости Крым в Минздраве республики.

Одна из пострадавших в ДТП накануне была выписана из больницы.

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить