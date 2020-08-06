Эксперт оценил необходимость изменения правил русского языка

Проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий оценил необходимость изменения правил.

«На сегодняшний день в орфографии действительно назрело достаточно много изменений. Например, неурегулированным или не совсем логичным можно назвать правило по написанию одной и двух «н», чередующихся гласных в корнях», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как считает эксперт, изменение таких правил не повлияет на смысл, зато для написания сам язык станет существенно проще.

Кроме того, полагает Осадчий, нужно решить вопрос доступности русского языка в регионах.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что в стране создана правительственная комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики.

Профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с Nation News рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.