В Москве установят мемориальные доски в честь пяти героев Советского Союза
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Запланировано размещение табличек в честь Николая Рукавишникова, Ивана Цапова, Владимира Алхимова, Виктора Юдина и Владимира Коккинаки.
Мемориальные доски установят к началу 2021 года. Средства выделят из городского бюджета.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Нине Ульяненко.