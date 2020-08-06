В Москве установят мемориальные доски в честь пяти героев Советского Союза

В Москве установят мемориальные доски в память о пяти героях Советского Союза. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланировано размещение табличек в честь Николая Рукавишникова, Ивана Цапова, Владимира Алхимова, Виктора Юдина и Владимира Коккинаки.

Мемориальные доски установят к началу 2021 года. Средства выделят из городского бюджета.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Нине Ульяненко.