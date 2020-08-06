В Москве установят мемориальные доски в честь пяти героев Советского Союза

Короткая ссылка
В Москве установят мемориальные доски в память о пяти героях Советского Союза. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве установят мемориальные доски в честь пяти героев Советского Союза
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланировано размещение табличек в честь Николая Рукавишникова, Ивана Цапова, Владимира Алхимова, Виктора Юдина и Владимира Коккинаки.

Мемориальные доски установят к началу 2021 года. Средства выделят из городского бюджета.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Нине Ульяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить