В Ижевске установили мемориальную доску Герою Советского Союза Нине Ульяненко

В Ижевске состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Нине Ульяненко.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Памятный знак установлен в рамках акции «Журналисты на великой войне».

Ульяненко — почётный гражданин Удмуртии и Воткинска. Награждена орденами Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды и медалями. В газете «Удмуртская правда» проработала с 1948 по 1951 год.

Во время Великой Отечественной войны участвовала в боях на Дону, во Владикавказе, на Таманском полуострове, в сражениях за Кубань, Крымский полуостров, Белоруссию, а также принимала участие в освобождении стран Европы.

Ранее kp.ru сообщал, что в Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову.