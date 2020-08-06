Стала известна причина жёсткой посадки вертолёта в Алтайском крае

Пилот вертолёта Robinson, который совершил жёсткую посадку в Республике Алтай 4 августа, не справился с порывами ветра.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СУТ СК).

«По уточнённым данным, воздушное судно выполняло технический полёт по подысканию посадочных площадок для доставления альпинистского оборудования. Предварительно установлено, что пилот не справился с порывами ветра, в результате чего совершил вынужденную посадку», — отметили в управлении СК.

Пилот не пострадал. Вертолёт получил повреждения главного винта и фюзеляжа.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования обстоятельств жёсткой посадки вертолёта Robinson в Республике Алтай.