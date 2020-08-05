Комиссия МАК начала расследование ЧП с вертолётом на Алтае

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования обстоятельств жёсткой посадки вертолёта Robinson в Республике Алтай.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

По данным комитета, в результате жёсткой посадки пилот не пострадал, вертолёт получил повреждения.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

4 августа вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха на Алтае. СК начал проверку.