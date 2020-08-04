Вертолёт совершил жёсткую посадку на Алтае

Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха на Алтае.

Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского СК на транспорте.

«Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России)», — говорится в заявлении.

Предварительно установлено, что 4 августа вертолёт с пилотом и пассажиром на борту совершил жёсткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. При посадке никто не пострадал.

На место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб и один пострадал.