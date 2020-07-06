СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом

Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб и один пострадал.

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