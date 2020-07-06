СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом

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Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб и один пострадал.
СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом
  • © ГУ МЧС России по Ростовской области

«В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Также сообщается, что организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.

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