СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом
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«В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Также сообщается, что организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.
Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.