Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,8% в июле
- globallookpress.com
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В 2020 году июль стал первым месяцем, показавшим рост продаж относительно прошлого года. Как считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, это свидетельствует о признаках восстановления рынка после пандемии.
В список самых популярных автомобилей попали марки «АвтоВАЗ» (Lada) — 31 180 (+6%) и Kia — 18 038 (–4%), а также Hyundai, Škoda и Renault, передаёт «Реальное время».
Ранее финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.