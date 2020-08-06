Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,8% в июле

В июле 2020 года в России продали 141 920 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В 2020 году июль стал первым месяцем, показавшим рост продаж относительно прошлого года. Как считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, это свидетельствует о признаках восстановления рынка после пандемии.

В список самых популярных автомобилей попали марки «АвтоВАЗ» (Lada) — 31 180 (+6%) и Kia — 18 038 (–4%), а также Hyundai, Škoda и Renault, передаёт «Реальное время».

Ранее финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.