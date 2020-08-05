Эксперт оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями

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Финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.
Эксперт оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Попытки дилеров продавать авто в онлайне ведутся около десяти лет, но успеха пока нет», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, из-за пандемии коронавируса, вероятно, модели поведения изменятся и онлайн-продажи могут сильно вырасти даже в автомобильном сегменте.

«Думаю, на горизонте десяти лет они смогут составить до 7—8% при благоприятном развитии», — прогнозирует Марчинский.

Как отметил эксперт, будущее в онлайне точно есть и до России оно быстро дойдёт.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.

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