До смерти избивший шестилетнего сына житель Подмосковья арестован

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В Московской области арестован мужчина, нанёсший побои своему шестилетнему сыну, после которых ребёнок скончался.
До смерти избивший шестилетнего сына житель Подмосковья арестован
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение, опубликованное 6 августа на сайте Следственного комитета России.

«По ходатайству следственных органов ГСУ СК России по Московской области в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть его шестилетнего сына (ч. 4 ст. 111 УК), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

На допросе мужчина признал, что бил ребёнка, так как был недоволен его поведением.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены.

 

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