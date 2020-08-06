Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 7% за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
Самый загруженный день с начала года — пятница, 10 июля. По областным дорогам проехало более 2,6 млн транспортных средств.
В июле 2019 года по подмосковным трассам проехало 70,6 млн машин.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.