Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 7% за месяц

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На дорогах Московской области в июле зафиксировали почти 76 млн автомобилей, что на 7% больше, чем в июне.
Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 7% за месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Самый загруженный день с начала года — пятница, 10 июля. По областным дорогам проехало более 2,6 млн транспортных средств.

В июле 2019 года по подмосковным трассам проехало 70,6 млн машин.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

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