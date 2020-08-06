В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о терроризме
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Деятельность экстремистов пресекло управление ФСБ России по региону. Уголовные дела были заведены в июле 2018 года.
Один из фигурантов заключил соглашение об особом порядке проведения судебного заседания. В 2019 году Южный окружной военный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.
В августе 2020 года виновными признали ещё четверых. Они получили от 12 до 19 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.