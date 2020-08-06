В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о терроризме

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В Ставропольском крае вынесли приговор по делу об организации и участии в террористическом сообществе, содействии деятельности террористов, теракте, незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывчатых веществ, а также о грабеже.
В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о терроризме
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Деятельность экстремистов пресекло управление ФСБ России по региону. Уголовные дела были заведены в июле 2018 года.

Один из фигурантов заключил соглашение об особом порядке проведения судебного заседания. В 2019 году Южный окружной военный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

В августе 2020 года виновными признали ещё четверых. Они получили от 12 до 19 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.

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