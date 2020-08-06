В Хабаровском крае рассказали о работе по строительству дорог

Хабаровский край получит 565 млн рублей на опережающую реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства направят из федерального бюджета в 2020 году.

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на краевой Минтранс.

«На выделенные средства, в частности, будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние объекты в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также районе им. Лазо. Это участки краевых дорог, которые являются наиболее проблемными и имеют большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей», — заявил и. о. министра Максим Прохоров.

По его словам, в рамках нацпроекта в 2020 году планируется привести в порядок 101 объект. Без учёта дополнительного финансирования будет потрачено около 3,2 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что половину Центральной кольцевой автодороги намерены запустить в 2020 году.