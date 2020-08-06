В Красноярске возбудили дело против замначальника полиции

В отношении заместителя начальника полиции Красноярска возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительной версии следствия, замначальника полиции МУ МВД России «Красноярское» заявил знакомому о якобы имеющихся в отношении него материалах, подтверждающих причастность к мошенничеству.

В СК добавили, что подозреваемый за денежное вознаграждение в размере 2,5 млн рублей обещал решить вопрос о непривлечении знакомого к уголовной ответственности.

По данным ведомства, полицейского задержали оперативные сотрудники ФСБ после получения части суммы — 1,1 млн рублей. При этом подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.