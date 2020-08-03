В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования

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В Москве задержали четверых подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.
В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники незаконно завладели персональной информацией о клиентах одной из страховых компаний. Они звонили участникам ДТП и заявляли, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат, после чего предлагали провести независимую экспертизу в подконтрольных фирмах.

Мошенники с полным пакетом документов от имени гражданских лиц направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Выявлено более 500 случаев выплат по поддельным бумагам на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.

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