В Госдуме рассказали о возможном сокращении транспортных расходов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует предложить в осеннюю сессию монетизировать транспортные расходы, чтобы сэкономить бюджетные средства.

«На транспортные расходы в регионы направляют огромные деньги, много тратится и на автопарк Думы. Расходы идут не только на содержание машин, но и на зарплаты водителям, бухгалтерии. Было бы лучше небольшую часть этих расходов выдать в рамках монетизации депутатам, и тогда мы сэкономили бы огромные деньги», — заявил Лысаков в беседе с ФАН.

По его словам, например, можно было бы выдавать депутатам по 20—30% от годового лимита.

Как отметил парламентарий, при закупке автомобилей приобретаются услуги официальных дилеров, а стоимость оригинальных запчастей существенно выше, чем у независимых продавцов, и это ничем не оправдано.

Лысаков готовит соответствующее обращение в комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.