Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».
В частности, в 2021 году предполагается сократить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 млн рублей), а в 2023 году — на 2% (256 млн рублей) до 12,4 млрд рублей.
Ежегодное финансирование Совета Федерации также предлагается уменьшить до около семи млрд рублей.
Кроме того, возможно сокращение расходов на Счётную палату в 2021—2023 годах на 517,9 млн рублей.
Ранее Минфин предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность администрации президента.