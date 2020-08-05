Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Короткая ссылка
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
  • © CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».

В частности, в 2021 году предполагается сократить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 млн рублей), а в 2023 году — на 2% (256 млн рублей) до 12,4 млрд рублей.

Ежегодное финансирование Совета Федерации также предлагается уменьшить до около семи млрд рублей.

Кроме того, возможно сокращение расходов на Счётную палату в 2021—2023 годах на 517,9 млн рублей.

Ранее Минфин предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность администрации президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить