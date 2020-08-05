Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».

В частности, в 2021 году предполагается сократить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 млн рублей), а в 2023 году — на 2% (256 млн рублей) до 12,4 млрд рублей.

Ежегодное финансирование Совета Федерации также предлагается уменьшить до около семи млрд рублей.

Кроме того, возможно сокращение расходов на Счётную палату в 2021—2023 годах на 517,9 млн рублей.

Ранее Минфин предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность администрации президента.