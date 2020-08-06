Власти Москвы рассказали о проекте для помощи инвалидам

Документ о субсидии для поддержки проекта «Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов» подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Отмечается, что размер субсидии составит 19,8 млн рублей. Компанию-оператора проекта определят в ходе конкурсного отбора из соответствующих некоммерческих организаций.

«Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов» — это возможность людям в возрасте от 18 до 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития научиться жить самостоятельно, без посторонней помощи.

«Для этого они временно переезжают из дома/интерната в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы), где под контролем наставников учатся самостоятельно выполнять различные бытовые задачи (делать покупки, готовить пищу и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду и тому подобное). Как правило, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, инвалиды мобилизуют свои способности к обучению и в кратчайшие сроки добиваются значительного прогресса вплоть до перехода на следующий уровень самостоятельности — сопровождаемое проживание», — говорится в сообщении.

В рамках проекта можно заниматься спортом и творчеством, а также посещать психологические тренинги для развития коммуникативных способностей.

«В период проживания инвалиды будут обучаться навыкам личной гигиены, уборки своей комнаты, ухода за личными вещами, управления своими финансовыми средствами, покупки продуктов и товаров первой необходимости, приготовления пищи и мойки посуды. Важным фактом является и то, что благодаря проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге», — сказано в тексте.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал в беседе с ФАН о работе по программам реабилитации для инвалидов.