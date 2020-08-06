Онищенко прокомментировал проект ужесточения требований к условиям транспортировки товаров

Депутат Госдумы, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал новый проект, запрещающий перевозку бытовой химии вместе с продуктами питания.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с «Москвой 24» новый проект «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению». В частности, его пункт о запрете на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода.

«Не надо делать из этого панику, нужно конкретно разбираться и находить решение. Эта тема не новая, и в целом она уже была решена. К тому же пока это только проект, его можно внимательно изучить и сделать оговорки», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях стоит допускать перевозку продуктов вместе с бытовой химией. Депутат привёл в пример товарные вагоны, в которых перевозят консервированные продукты вместе с моющими средствами, и мелких предпринимателей, закупающих всю продукцию разом в одном месте. Онищенко подчеркнул, что последние действительно могут понести финансовые потери.

«Например, крупные магазины, куда приезжает малый бизнес и набирает себе сырья для торговли. Когда малому предпринимателю надо будет ехать сначала за одним товаром, потом за другим, это, конечно, повлечёт за собой большие расходы», — отметил депутат.

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