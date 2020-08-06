В районе Феодосии сотрудники МЧС эвакуировали с горы пострадавшую женщину

Женщину с травмами и повреждённой ногой пришлось снимать спасателям с труднодоступного участка на горе в районе Феодосии.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Крым.

В четверг, 6 августа, около 07:00 диспетчерам сообщили, что в посёлке Орджоникидзе в районе пляжа «На седле» женщина упала на горном склоне и не может дальше идти самостоятельно.

Дежурная смена Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС», прибыв на место, обнаружила пострадавшую женщину в труднодоступном месте, вдалеке от дороги. Спасатели подобрались к ней по горной тропе и на специальных носилках эвакуировали женщину.

Как пояснил министр ЧС республики Сергей Шахов, пострадавшая доставлена в Феодосийскую городскую больницу.

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