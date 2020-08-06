Севастопольские школы проинспектируют перед началом учебного года

Севастопольские школы должны начать работу в новом учебном году в очном режиме.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на слова вице-губернатора города Ольги Тимофеевой.

«Мы с 1 сентября планируем открыть все учебные заведения и работать в штатном режиме», — заявила она.

Плановой проверке подлежат 166 учреждений среднего, профессионального, дошкольного и дополнительного образования города. На сегодняшний день инспекцию успешно прошли 26 организаций.

Ранее педагог-психолог, научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Татьяна Шишова в беседе с «Москвой 24» дала рекомендации по подготовке ребёнка к школе.