Экс-зампред правительства Сахалинской области предстанет перед судом

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
Экс-зампред правительства Сахалинской области предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Как отмечается, заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2016 году чиновник, угрожая применить административное давление, склонил руководителя одной из сахалинских компаний к продаже сторонним лицам по заниженной цене доли в уставном капитале предприятия с имеющимися у него квотами на вылов водных биологических ресурсов.

Причинённый ущерб оценивается в сумму 18,9 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Южно-Сахалинский городской суд.

Как стало известно 1 августа, суд заключил под стражу помощника ранее арестованного депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля — Андрея Гришина, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.

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