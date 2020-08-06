Экс-зампред правительства Сахалинской области предстанет перед судом
- РИА Новости
Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Как отмечается, заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2016 году чиновник, угрожая применить административное давление, склонил руководителя одной из сахалинских компаний к продаже сторонним лицам по заниженной цене доли в уставном капитале предприятия с имеющимися у него квотами на вылов водных биологических ресурсов.
Причинённый ущерб оценивается в сумму 18,9 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Южно-Сахалинский городской суд.
Как стало известно 1 августа, суд заключил под стражу помощника ранее арестованного депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля — Андрея Гришина, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.