В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

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В Химках сотрудники ГИБДД во время ночного дежурства спасли младенца.
В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», полицейские патрулировали улицу Молодёжную в подмосковных Химках, когда к ним подбежала женщина с младенцем на руках. Ребёнок задыхался из-за случайно проглоченного предмета.

Инспекторы незамедлительно доставили мать с ребёнком в Тушинскую детскую городскую больницу. Благодаря тому, что сотрудники полиции оперативно среагировали на ситуацию, ребёнок был спасён, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал ранее «Новый Севастополь», в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение тонувшего в бассейне ребёнка.

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