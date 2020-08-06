В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», полицейские патрулировали улицу Молодёжную в подмосковных Химках, когда к ним подбежала женщина с младенцем на руках. Ребёнок задыхался из-за случайно проглоченного предмета.
Инспекторы незамедлительно доставили мать с ребёнком в Тушинскую детскую городскую больницу. Благодаря тому, что сотрудники полиции оперативно среагировали на ситуацию, ребёнок был спасён, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщал ранее «Новый Севастополь», в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение тонувшего в бассейне ребёнка.