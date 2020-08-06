В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

В Химках сотрудники ГИБДД во время ночного дежурства спасли младенца.

Как сообщает телеканал «360», полицейские патрулировали улицу Молодёжную в подмосковных Химках, когда к ним подбежала женщина с младенцем на руках. Ребёнок задыхался из-за случайно проглоченного предмета.

Инспекторы незамедлительно доставили мать с ребёнком в Тушинскую детскую городскую больницу. Благодаря тому, что сотрудники полиции оперативно среагировали на ситуацию, ребёнок был спасён, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал ранее «Новый Севастополь», в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение тонувшего в бассейне ребёнка.