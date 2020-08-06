«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» продлит до 31 августа отмену рейсов более чем в 80 заграничных городов из-за ситуации с коронавирусом.

«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что данное решение принято с учётом эпидемиологической обстановки в странах назначения.

Тем, кто приобрёл билеты на отменённые направления после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты.

9 июля российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.