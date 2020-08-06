Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами. Об этом говорится в его обращении к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки.
Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Необходимо исключить риск военных столкновений между ядерными державами и возможность ядерной войны. Твёрдо убеждены, что в ней не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы предлагаем всем ядерным державам официально подтвердить приверженность данному постулату», — указано в тексте обращения на сайте МИД России.

Министр отметил, что сегодня Россия с большой озабоченностью наблюдает деградацию международной системы контроля за вооружениями.

Он также заявил о недопустимости повторения таких трагедий, как атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой США, призвал мир отказаться от ядерного оружия.

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