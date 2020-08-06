Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства.
«5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии Аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир», — заявили в посольстве.
Российские дипломаты в ответ на представление заявили, что считают такие претензии Токио категорически неприемлемыми.
В посольстве подчеркнули, что суверенитет России над южными Курильскими островами сомнению не подлежит. Кроме того, в диппредставительстве указали, что Россия имеет полное право осуществлять любую деятельность на своей территории.
Ранее в МИД заявили, что Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.