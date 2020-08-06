Житель Приамурья с коронавирусом получил условный срок за побег из больницы
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Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«В конце мая осуждённый после диагностирования у него инфекционного заболевания «новая коронавирусная инфекция COVID-2019»... дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения данным инфекционным заболеванием других граждан», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей»).
«Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год», — уточняется в релизе.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусной инфекции.