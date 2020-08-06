Житель Приамурья с коронавирусом получил условный срок за побег из больницы

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Суд в Амурской области приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно мужчину, который сбежал из инфекционного отделения больницы, хотя у него был обнаружен коронавирус.
Житель Приамурья с коронавирусом получил условный срок за побег из больницы
  • Pixabay

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В конце мая осуждённый после диагностирования у него инфекционного заболевания «новая коронавирусная инфекция COVID-2019»... дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения данным инфекционным заболеванием других граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей»).

«Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год», — уточняется в релизе.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусной инфекции.

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