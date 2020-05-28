Жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Установлено, что 27-летняя женщина распространяла недостоверные данные о том, что сотрудники скорой помощи, выезжающие на вызов о смерти, якобы предлагают деньги родственникам за то, чтобы указать COVID-19 в качестве причины смерти.
Составлен административный протокол по статье КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации. Суд назначил штраф.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.