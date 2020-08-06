СК начал проверку из-за обрушения моста на Дальнем Востоке

Главное военное следственное управление СК России начало проверку из-за обрушения мостового железнодорожного перехода через реку Амур, в результате которого пострадали люди.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«5 августа... при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролётов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила о пострадавших при ЧП с мостом на Дальнем Востоке.