СК начал проверку из-за обрушения моста на Дальнем Востоке
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом говорится на сайте ведомства.
«5 августа... при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролётов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести», — указывается в заявлении.
Отмечается, что по данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
«По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила о пострадавших при ЧП с мостом на Дальнем Востоке.