Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
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- РИА Новости
«В районе посёлка имени Тельмана в Хабаровском крае подразделение железнодорожных войск ВВО в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
В сообщении указано, что во время наведения моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. Двое военных получили травмы.
Военных оперативно доставили для медобследования и оказания помощи, угрозы их жизни нет.
На месте ЧП работает комиссия.
Ранее в администрации Смидовичского района ЕАО заявили, что в посёлке имени Тельмана во время учений произошло обрушение понтонного моста.