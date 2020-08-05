Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке

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Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана. Об этом информирует пресс-служба Восточного военного округа.
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В районе посёлка имени Тельмана в Хабаровском крае подразделение железнодорожных войск ВВО в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В сообщении указано, что во время наведения моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. Двое военных получили травмы.

Военных оперативно доставили для медобследования и оказания помощи, угрозы их жизни нет.

На месте ЧП работает комиссия.

Ранее в администрации Смидовичского района ЕАО заявили, что в посёлке имени Тельмана во время учений произошло обрушение понтонного моста.

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