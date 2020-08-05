В Петербурге уточнили заявление о разрешении продолжить снятие ограничений

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В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева пояснили его слова о том, что Роспотребнадзор предложил переходить ко второму этапу снятия ограничений в городе.
В Петербурге уточнили заявление о разрешении продолжить снятие ограничений
  • РИА Новости

«Две недели назад с Роспотребнадзором была достигнута устная договорённость разрешить работу ТРК и ресторанов, то есть частично перейти ко второму этапу снятия ограничений. На днях пришло письменное разрешение. Именно его имел в виду Олег Николаевич», — сказали Интерфаксу в пресс-службе.

Там отметили, что рекомендаций по переходу ко второму этапу снятия ограничений от Роспотребнадзора Петербург не получал.

Ранее Эргашев сказал, что на днях было получено письмо от главного санитарного врача Анны Поповой с предложением продолжить снятие ограничений.

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