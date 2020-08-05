Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
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«На днях мы получили письмо от главного санитарного врача, которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений», — цитирует Эргашева Интерфакс.
По его словам, власти консультируются с медицинским сообществом, данный вопрос уже рассматривался межведомственной рабочей группой.
С 27 июля в городе возобновили работу торговые и торгово-развлекательные центры.
В настоящее время там реализован первый этап снятия ограничений.