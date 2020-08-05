Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений

Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«На днях мы получили письмо от главного санитарного врача, которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений», — цитирует Эргашева Интерфакс.

По его словам, власти консультируются с медицинским сообществом, данный вопрос уже рассматривался межведомственной рабочей группой.

С 27 июля в городе возобновили работу торговые и торгово-развлекательные центры.

В настоящее время там реализован первый этап снятия ограничений.