В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ

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В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновят работу торговые и торгово-развлекательные центры. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ
  • РИА Новости

Отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов внёс соответствующие изменения в постановление правительства города от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Также с 27 июля смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в ТЦ и ТРЦ, но при условии, что у них есть в наличии обособленные помещения и торговые залы.

Сообщается, что «объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания».

Кроме этого сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования ТЦ и ТРЦ.

Ранее Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

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