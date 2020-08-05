Эксперт по выживанию рассказал, как вести себя при взрыве

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алёшкин рассказал на примере Бейрута, как вести себя при взрыве.

«Первое, что нужно сделать, — это постараться покинуть зону поражения. То есть нужно как можно быстрее выйти из неё и удаляться в сторону от эпицентра взрыва, потому что вы не знаете, что взорвалось», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, если человек чувствует себя нормально, то он может оказать помощь тем, кто находится рядом.

Особенно важным Алёшкин считает пройти самостоятельное обследование у медработников. Как пояснил эксперт, это позволит нейтрализовать возможные поражения внутренних органов.

Ранее россиянка, ставшая очевидцем событий в Бейруте, в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.