Эксперт по выживанию рассказал, как вести себя при взрыве
- Reuters
«Первое, что нужно сделать, — это постараться покинуть зону поражения. То есть нужно как можно быстрее выйти из неё и удаляться в сторону от эпицентра взрыва, потому что вы не знаете, что взорвалось», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, если человек чувствует себя нормально, то он может оказать помощь тем, кто находится рядом.
Особенно важным Алёшкин считает пройти самостоятельное обследование у медработников. Как пояснил эксперт, это позволит нейтрализовать возможные поражения внутренних органов.
Ранее россиянка, ставшая очевидцем событий в Бейруте, в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.