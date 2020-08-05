Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Майклу Калви

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Московский городской суд продлил срок нахождения под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнёру фонда Филиппу Дельпалю, которые обвиняются в растрате, до 13 ноября.
Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Майклу Калви
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Продлить меру пресечения в отношении Майкла Джона Калви на срок до 13 ноября», — цитирует ТАСС постановление суда.

Суд сохранил все установленные ранее запреты.

Отмечается, что мера пресечения для остальных фигурантов дела продлена до той же даты.

Ранее сообщалось, что у Калви есть онкологическое заболевание.

В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела Baring Vostok.

Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.

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