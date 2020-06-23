Адвокат сообщил об онкологическом заболевании у Майкла Калви
- РИА Новости
Как отмечает агентство, 23 июня при рассмотрении жалоб на продление домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok Гриднев попросил суд обратить внимание на медицинские документы, свидетельствующие о наличии у американского бизнесмена онкологического заболевания.
В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела Baring Vostok.
Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.
В январе бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову, попросив пересмотреть позицию при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по данному делу.
Майкл Калви был отправлен под домашний арест до 13 августа.