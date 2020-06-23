Адвокат сообщил об онкологическом заболевании у Майкла Калви

У основателя Baring Vostok, американского предпринимателя Майкла Калви есть онкологическое заболевание. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на его адвоката Тимофея Гриднева.

Как отмечает агентство, 23 июня при рассмотрении жалоб на продление домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok Гриднев попросил суд обратить внимание на медицинские документы, свидетельствующие о наличии у американского бизнесмена онкологического заболевания.

В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела Baring Vostok.

Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.

В январе бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову, попросив пересмотреть позицию при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по данному делу.

Майкл Калви был отправлен под домашний арест до 13 августа.