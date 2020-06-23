Адвокат сообщил об онкологическом заболевании у Майкла Калви

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У основателя Baring Vostok, американского предпринимателя Майкла Калви есть онкологическое заболевание. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на его адвоката Тимофея Гриднева.
Адвокат сообщил об онкологическом заболевании у Майкла Калви
  • РИА Новости

Как отмечает агентство, 23 июня при рассмотрении жалоб на продление домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok Гриднев попросил суд обратить внимание на медицинские документы, свидетельствующие о наличии у американского бизнесмена онкологического заболевания.

В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела Baring Vostok.

Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.

В январе бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову, попросив пересмотреть позицию при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по данному делу. 

Майкл Калви был отправлен под домашний арест до 13 августа. 

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