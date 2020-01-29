Титов попросил нового генпрокурора проверить дело Baring Vostok

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к новому генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой пересмотреть позицию при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по делу инвестиционного фонда Baring Vostok.

«Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой изменить позицию прокуратуры при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по делу Baring Vostok — Максима Владимирова, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина», — сообщила пресс-служба омбудсмена.

Титов отметил, что обвиняемые, срок содержания под стражей которых продлён до 13 февраля, продолжают ознакомление с материалами уголовного дела.

«Объективных данных, свидетельствующих о необходимости сохранения для Владимирова, Абгаряна и Зюзина такой меры пресечения, как СИЗО, нет», — написал в своём обращении Титов.

По его словам, обвиняемые являются гражданами России и постоянно проживают в Москве со своими семьями, поэтому с учётом окончания следствия и сбора доказательств по делу «процессуальные цели могут быть достигнуты и при применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы».

Титов напомнил, что перевод под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля никак не воспрепятствовал расследованию.

«Прошу учесть приведённые доводы при формировании позиции прокуратуры при очередном продлении Абгаряну, Владимирову и Зюзину срока содержания под стражей», — заключил Титов.

В конце декабря Следственный комитет России объявил об окончании расследования дела Baring Vostok.

Калви, Дельпаля и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.