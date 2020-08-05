В Ростовской области обезвредили миномётные снаряды времён Великой Отечественной войны

Во время поисковых работ в Неклиновском районе Ростовской области нашли арсенал миномётных снарядов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Снаряды обнаружили в районе села Покровское. На глубине 50 см сельскохозяйственного поля находились восемь ящиков с боеприпасами», — рассказали в ведомстве.

Снаряды принадлежали немецкой армии. Для обезвреживания были приглашены сапёры.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тыс. снарядов за год.