В Ростовской области обезвредили миномётные снаряды времён Великой Отечественной войны

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Во время поисковых работ в Неклиновском районе Ростовской области нашли арсенал миномётных снарядов времён Великой Отечественной войны.
В Ростовской области обезвредили миномётные снаряды времён Великой Отечественной войны
  • © rostov.sledcom.ru

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Снаряды обнаружили в районе села Покровское. На глубине 50 см сельскохозяйственного поля находились восемь ящиков с боеприпасами», — рассказали в ведомстве.

Снаряды принадлежали немецкой армии. Для обезвреживания были приглашены сапёры.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тыс. снарядов за год.

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