Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

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Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд».

Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».

На третьем месте Владимир Лисин, «его состояние составляет $21,9 млрд».

В июне сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звёзд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет по версии журнала Forbes.

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