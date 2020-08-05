В Татарстане завели дело по факту истязания 15-летней девочки

В Татарстане завели уголовное дело по факту истязания 15-летней девочки её 37-летней матерью.

Об этом сообщает «Реальное время».

По данным следствия, в мае — июле 2020 года в Зеленодольске женщина систематически наносила побои своей дочери, в том числе за невымытую посуду и несвоевременную уборку.

В результате девочка переехала к бабушке, которая после рассказа внучки обратилась в правоохранительные органы.

Как заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Андрей Шептицкий, подозреваемая признала вину частично.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.