В Госдуме прокомментировали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

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Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
В Госдуме прокомментировали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей
  • РИА Новости

«Можно было бы поднять скидки, но необходимо сделать это адресно. Я считаю, что помощь должны получать те, кто действительно нуждается в поддержке государства», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Осипова, помощь многодетным семьям в любом случае важна и крайне востребована.

Ранее Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.

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