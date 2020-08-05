В Госдуме прокомментировали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей
- РИА Новости
«Можно было бы поднять скидки, но необходимо сделать это адресно. Я считаю, что помощь должны получать те, кто действительно нуждается в поддержке государства», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По словам Осипова, помощь многодетным семьям в любом случае важна и крайне востребована.
Ранее Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
Подробнее — в материале RT.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.