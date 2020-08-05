В Госдуме прокомментировали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

«Можно было бы поднять скидки, но необходимо сделать это адресно. Я считаю, что помощь должны получать те, кто действительно нуждается в поддержке государства», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Осипова, помощь многодетным семьям в любом случае важна и крайне востребована.

Ранее Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.