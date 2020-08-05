Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по профилактике коронавируса в вузах

Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Надо организовать так, чтобы максимально закрепить за каждой группой своё помещение и максимально территориально разобщить студенческие группы в процессе обучения», — цитирует издание первого заместителя руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Марину Трофимову.

Также Трофимова указала, что, прежде чем вузы откроются, они должны провести генеральную уборку с дезсредствами, а на входе и в помещениях установить антисептики для рук и обеззараживатели воздуха.

Студентам во время учебы необходимо быть в медицинских масках, педсоставу — в масках и перчатках.

Преподавателям старше 65 лет рекомендовано работать дистанционно.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах, согласно которым студенты должны посещать занятия только в масках.