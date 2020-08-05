В Совфеде прокомментировали ситуацию с беспилотниками

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о концепции интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России.

«Неурегулированность использования БПЛА создаёт угрозу охраняемым объектам, общественной безопасности, а также может нарушать неприкосновенность частной жизни граждан», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нормативно-правового регулирования требуют такие вопросы, как обеспечение безопасности беспилотных воздушных судов, создание условий развития рынка беспилотных воздушных услуг, использование пространства для совместных полётов пилотируемой и беспилотной авиации.

Как отметил сенатор, Минтранс России вместе с заинтересованными структурами разработал проект концепции, издание которой ожидается до конца 2020 года.

«Практическая реализация концепции в период с 2020 по 2026 год будет включать проведение серии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отработку новых технологий в зонах интеграционного тестирования, создание и отработку сценариев интеграции на моделирующих комплексах», — сообщил он.

Ранее военный обозреватель Илья Крамник прокомментировал возможность России проводить военные операции с участием беспилотников.