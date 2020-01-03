Эксперт оценил возможность России проводить боевые операции с беспилотниками

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Военный обозреватель Илья Крамник в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал возможность России проводить военные операции с участием беспилотников.
Эксперт оценил возможность России проводить боевые операции с беспилотниками
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, Россия обладает необходимым оборудованием и при необходимости может его использовать.

«Есть некоторое отставание по боевым беспилотным аппаратам, которые способны применять оружие. Пока все, что находятся на вооружении армии, в первую очередь разведывательные, но соответствующие боевые разработки также присутствуют, и беспилотное оружие вскоре появится», — заявил Крамник.

Ранее «Крыминформ» сообщало о проведении артиллерийских учений с беспилотниками.

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