Эксперт оценил возможность России проводить боевые операции с беспилотниками

Военный обозреватель Илья Крамник в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал возможность России проводить военные операции с участием беспилотников.

По его словам, Россия обладает необходимым оборудованием и при необходимости может его использовать.

«Есть некоторое отставание по боевым беспилотным аппаратам, которые способны применять оружие. Пока все, что находятся на вооружении армии, в первую очередь разведывательные, но соответствующие боевые разработки также присутствуют, и беспилотное оружие вскоре появится», — заявил Крамник.

Ранее «Крыминформ» сообщало о проведении артиллерийских учений с беспилотниками.