Эксперт дал рекомендации людям с гипертонией

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Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Галина Холмогорова дала рекомендации людям с гипертонией.
Эксперт дал рекомендации людям с гипертонией
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«Гипертония — это очень серьёзное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые прекращают лекарственное лечение и бросаются на какие-то народные средства», — объяснила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт указала, что пациентам с хронической гипертонией необходимо принимать лекарственные средства не в моменты повышения давления, а для того, чтобы такого повышения не было.

Медик также описала процедуру правильного подъёма с кровати для гипертоников. Она рассказала, что резко вставать не следует и процесс подъёма должен проходить постепенно, с удерживанием ног на постели и небольшой зарядкой.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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